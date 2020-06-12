Депутат Вишневский написал заявление в прокуратуру и ЦИК с доказательствами о принуждении к голосованию по Конституции

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский направил обращение в прокуратуру и главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных организаций к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам в Петербурге поступает все больше сигналов о том, что сотрудникам бюджетных учреждений предписывают через портал Госуслуги открепиться от их участков по месту жительства и прикрепиться к тому, который ближе к их месту работы.

«При этом указывают даже конкретные даты для голосования, когда надо будет прийти, причем явка обязательна. По моим данным подобная инструкция была разослана всем сотрудникам Библиотеки имени Маяковского, есть даже скрины. 25 и 26 июня им предписано прийти на голосование: с надписью – «явка обязательна». А заведующие отделов учреждения обязаны ежедневно, включая выходные, собирать информацию о количестве прикрепившихся к участку по месту работы и передавать начальству по электронной почте». – рассказал депутат.

Б.Вишневский добавил, что направил обращение в прокуратуру и главе ЦИК Элле Памфиловой для того, чтобы подобные сообщения от сотрудников бюджетных учреждений не называли фейками (как это делала глава ЦИК). «Я направляю заявление в прокуратуру, главе админстрации центрального района, и к главе ЦИК Элле Памфиловой, которая публично заявляла, что ей только фейки присылают, и чтобы люди не были анонимными», — пояснил он.

По мнению Б.Вишневского, подобные действия в отношении граждан – это «грубейшее нарушение трудового законодательства». «Работники не обязаны открепляться и участвовать в голосовании, это не входит в их должностные обязанности. И это грубое нарушение той поправки в Конституции, которые уже вступили в силу, где сказано, что никто не вправе оказывать давление на гражданина с целью принудить его принять участие в голосовании и препятствовать его волеизъявления», — подчеркнул он.

Голосование продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.