Социальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей. Аккаунты связаны с пользователями из России, Китая и Турции.

Руководство платформы называет заблокированные аккаунты частью «информационных операций». Тех, кто ими управляет, обвинили в распространении материалов, которые могли быть выгодны для властей. Учетные записи из России связывают с сайтом «Актуальная политика», который социальная сеть подозревает в пропаганде, поддержке интересов партии «Единая Россия» и нападках на оппозицию. В итоге руководство Твиттера заблокировало аккаунты за нарушение своей политики относительно манипуляции. В объяснении такого шага указано, что пользователи аккаунтов скоординировано делали перепосты в политических целях.

Однако большая часть заблокированных Твиттером аккаунтов принадлежала жителям Китая, свыше 7 тысяч учетных записей создали в Турции.

Представители указанных стран пока не прокомментировали обвинения администрации Твиттера.