Международный уголовный суд назвал «беспрецедентной атакой» санкции США в отношении сотрудников инстанции

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить ограничительные меры против членов МУС, участвующих в расследовании возможных преступлений американских военных в Афганистане. Документ дает возможность Министерству финансов блокировать их финансовые активы, а Госдепартаменту – запрещать въезд в страну. Вашингтон считает, что расследование против США и их союзников носит политический характер, а в высшем руководстве Международного уголовного суда существует коррупция.