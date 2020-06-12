Международный уголовный суд назвал «беспрецедентной атакой» санкции США в отношении сотрудников инстанции

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить ограничительные меры против членов МУС, участвующих в расследовании возможных преступлений американских военных в Афганистане. Документ дает возможность Министерству финансов блокировать их финансовые активы, а Госдепартаменту – запрещать въезд в страну. Вашингтон считает, что расследование против США и их союзников носит политический характер, а в высшем руководстве Международного уголовного суда существует коррупция.
2020-06-12T12:02:54+03:00
2020-06-12T12:02:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659172-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:02, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...