Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь вплотную приблизился к 9 тысячам человек

Таковы данные оперативного штаба.

Заболеваемость коронавирусом, по официальным сведениям, остается на уровне чуть менее 9 тысяч человек в сутки уже полторы недели. Впрочем, ниже 8 тысяч она не опускалась аж с начала мая. На первом месте по числу новых выявленных случаев остается Москва, но ее доля в статистике по всей стране все ниже. В столице за день около 1700 заболевших – это менее 20%. Подмосковье и Свердловская область идут по числу заразившихся за сутки следом за Москвой, более 200 случаев – в Санкт-Петербурге, Воронежской и Нижегородской областях. Если смотреть на общую статистику оперативного штаба, то уже в двух третях регионов заболевших коронавирусом — свыше 2 тысяч человек.

Выздоровели, по официальным данным, за сутки чуть более 8 тысяч человек, 183 умерли.

Всего в России зафиксировано свыше 512 тысяч заболевших коронавирусом. По этому показателю Россия остается на 3 месте в мире.