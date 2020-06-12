МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом

В отдельных районах ожидается усиление ветра с порывами до 18-ти метров в секунду. Предупреждение сохраняется до завтрашнего утра. Во время грозы спасатели советуют отказаться от поездок на личном автомобиле. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
2020-06-12T11:33:23+03:00
2020-06-12T11:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 12 июня 2020
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