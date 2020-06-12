Дождь: Сотрудников строительной группы компаний ПИК попросили обеспечить явку на голосование по Конституции

Сотрудников строительной группы компаний ПИК попросили обеспечить явку на голосование по Конституции. По словам источника телеканала «Дождь», такое письмо разослали в чат в мессенджере, в котором состоят сотрудники предприятия в филиалах Москвы и Петербурга. Их попросили зарегистрироваться на Госуслугах и отправить подтверждение руководителям отделов. В сообщении говорится, что важен сам факт участия. За что отдать свой голос – личное дело каждого.

В пресс-службе ПИК подлинность письма подтвердили и назвали это разъяснительной работой для тех, у кого нет регистрации в столице. В компании добавили, что некоторые сотрудники неправильно интерпретировали поручение руководства.