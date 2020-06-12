Большая часть компаний—спонсоров Олимпиады в Токио может не поддержать проведение Игр в 2021 году. Соревнования, которые должны были состояться нынешним летом, были перенесены из-за пандемии коронавируса.

65% компаний еще не решили, будут ли продолжать финансирование Токийской Олимпиады в 2021 году. Об этом сообщает AFP со ссылкой на японский телеканал NHK. Спонсоры обеспокоены тем, что их реклама может пострадать из-за мер по противодействию коронавирусу. Кроме того, они опасаются, что Игры могут в итоге вообще отменить. Согласно проведенному опросу, 2\3 респондентов заявили, что пандемия негативно сказалась на их финансовом положении, поскольку организаторам приходится финансировать перенос Олимпиады.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летнюю Олимпиаду в Токио придется отменить, если турнир, уже сдвинутый по срокам из-за пандемии коронавируса, не удастся провести и летом 2021 года.

Бах дал понять, что у МОК просто не будет иного выбора, поскольку еще один перенос Олимпиады, помимо финансовых проблем, внесет разлад в международный календарь соревнований.