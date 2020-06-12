МЧС зафиксировало восстановление фауны в зоне разлива нефтепродуктов под Норильском

Пресс-служба регионального ведомства сообщает о том, что на место, где произошла чрезвычайная ситуация, возвращаются птицы – лебеди, утки и чайки.

Директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков в интервью «Эху» назвал сообщение МЧС рекламным ходом и посоветовал обращаться к специалистам.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах под Норильском превышена в 30 раз. Из-за разлива дизельного топлива заведено несколько уголовных дел.