Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Резкое снижение котировок началось еще накануне вечером. Об этом свидетельствуют данные торгов. Как отмечает газета РБК, на фоне дешевеющей нефти произошло снижение национальной валюты. По итогам торговой сессии 11-го июня курс доллара превысил 70 рублей, евро – 79 рублей. Сегодня торги в валютной секции московской биржи не проводится в связи с празднованием Дня России.