Z Архив новостей новости
5 0 6 11
Эксклюзив Эха 11:03, 12 июня 2020

Заявления МЧС о восстановлении фауны под Норильском – всего лишь «рекламный ход» – «Гринпис»

По мнению директора по программам российского отделения «Гринпис» Ивана Блокова, МЧС не может говорить с профессиональной точки зрения о восстановлении фауны в зоне разлива нефтепродуктов под Норильском. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что это похоже на «рекламный ход», и на подобные вопросы могут ответить лишь специалисты.
«С профессиональной точки зрения я не могу понять, как можно говорить о восстановлении фауны после недели с небольшим после катастрофы. Мне очень странно и непонятно, как МЧС проводили подобные замеры. И не понимаю как это связано с восстановлением. Было бы правильно, если эту оценку дали профессионалы — биологи. А рекламные заявления они и остаются рекламными заявлениями», — сказал И.Блоков.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю заявила, что в зоне разлива нефтепродуктов под Норильском происходит восстановление фауны. «Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны».
Также оперативные службы ранее сообщили, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах Норильска внутри боновых заграждений превышена в 30 раз.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Елизавета Пескова блогер

Такие ситуации ещё больше разжигают межрасовые конфликты Нельзя так травить человека и лишать его возможности работать за ТАКУЮ фразу, только потому что он не знал, что где-то это считается воплощением зла…

5 127 6 26938 05.06
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 655 6 69309 05.06
Блоги

На голосовании по поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита…

5 80 6 10620 08.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дела особого назначения США за четыре года президентства Трампа погрузились в состояние гражданской войны. Условная гильотина ждёт своих жертв, чтобы чуть позже изрубить и тех, кто первым встал у спусковой рукоятки…

5 104 6 14478 07.06
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разбор популярных расистских штампов То, что к протестам прибилось немного подонков, воспользовавшихся ситуацией, чтобы громить и грабить, не должно затенять суть…

5 168 6 25601 08.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 270 6 45708 06.06
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Глеб Жеглов и Володя Шарапов Обсуждая судьбу парня, которого в Екатеринбурге убили росгвардейцы, один человек написал, что, мол, он был преступником, и что же, как говорил Глеб Жеглов, ему теперь талоны на усиленное питание выдавать?...

5 43 6 7940 11.06
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Протесты в Нью-Йорке Я все это рассказываю не для того, чтобы у вас сформировалось плохое мнение о темнокожем населении города Нью-Йорка. Совсем нет!!..

5 41 6 7716 09.06
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Представления об Америке очень искажены Среди многих белых есть понимание, что темнокожий, вставая утром, испытывает страх, когда он выйдет на улицу и сядет в автомобиль, его все равно остановят, ему все равно предъявят обвинения те, которые иногда белому не предъявят…

5 76 6 14475 11.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 317 6 63157 06.06
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Это очень плохой вариант голосования. Я против того, чтобы голосовать сейчас, когда еще не побеждена эпидемия. Здесь масса причин для того, чтобы проголосовать против…

5 48 6 16992 05.06
#слушать 36:26 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Фото дня

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США Цветных людей обманывает система. Белая система. Как прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу…

5 46 6 9490 06.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Одноразовое обнуление и его возможные последствия для российских граждан и страны Это крупнейшая в новейшей истории России девальвация правовой системы, причем в ее ключевых положениях…

5 101 6 21291 07:12
Голосование
Правильно ли, что Ефремова отпустили под домашний арест?
5 29 6 6495 10.06
Блоги

+ В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II в рамках борьбы с расизмом В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II в рамках борьбы с расизмом Это было сделано на фоне протестов, развернувшихся в США, а потом и во многих других странах…

5 33 6 7305 10.06
8читать ;смотреть
Голосование
Своевременно ли снятие ограничений в Москве?
3272684
5 43 6 9637 08.06

Популярное за неделю

Новости

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снижается на протяжении последних двух месяцев Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ…

5 36 6 13914
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Тут надо выбирать: либо трезвенник при галстуке, партбилете и никогда даже в лифте не нассыт – либо, извините, великий актер. Одно из двух. Совмещение невозможно…

5 93 6 96198 10.06
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 270 6 45708 06.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Обличителям Ефремова У нас, либерастов, как вы изящно выражаетесь, конечно, тоже всякое бывает, но среди моих друзей, например, нет ни одного человека с алкогольной или наркотической зависимостью. Как нет и ни одного, кто бы садился пьяный за руль…

5 482 6 411416 10.06
Блоги

+ Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа…

5 321 6 134070 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8568099
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4515542

Сегодня в эфире