Заявления МЧС о восстановлении фауны под Норильском – всего лишь «рекламный ход» – «Гринпис»

По мнению директора по программам российского отделения «Гринпис» Ивана Блокова, МЧС не может говорить с профессиональной точки зрения о восстановлении фауны в зоне разлива нефтепродуктов под Норильском. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что это похоже на «рекламный ход», и на подобные вопросы могут ответить лишь специалисты.

«С профессиональной точки зрения я не могу понять, как можно говорить о восстановлении фауны после недели с небольшим после катастрофы. Мне очень странно и непонятно, как МЧС проводили подобные замеры. И не понимаю как это связано с восстановлением. Было бы правильно, если эту оценку дали профессионалы — биологи. А рекламные заявления они и остаются рекламными заявлениями», — сказал И.Блоков.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю заявила, что в зоне разлива нефтепродуктов под Норильском происходит восстановление фауны. «Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны».

Также оперативные службы ранее сообщили, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах Норильска внутри боновых заграждений превышена в 30 раз.