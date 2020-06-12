Министерство финансов не раскрыло данные по дефициту бюджета за май

Это произошло впервые за несколько лет.

На основе информации о дефиците бюджета рассчитываются изменение номинального ВВП. В апреле этот показатель на фоне пандемии коронавируса упал на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Министерство экономического развития позже сообщило, что реальный ВВП в апреле сократился на 12%. Традиционно министерство финансов предоставляет данные с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета. Однако в мае это сделано не было, сообщает сайт РБК. Ранее ситуация, когда показатель по дефициту бюджета не раскрывали, возникала в 2009 году, когда был экономический кризис. Тогда министерство финансов объяснило это отсутствием данных от министерства экономики.

В министерстве финансов не стали комментировать данные сайта РБК.