В Швеции арестовали третьего подозреваемого в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Об этом со ссылкой на службу госбезопасности страны пишет сайт «МБХ Медиа». Покушение было совершено в феврале. Киллер проник в квартиру Абдурахманова и напал на него с молотком, но был обезврежен. Преступника и его сообщницу задержали.

Блогер покинул Чечню в 2015-м году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. На него завели уголовное дело об организации вооруженного формирования и обвинили в участии в боевых действиях в Сирии. Сам Абдурахманов это отрицает.