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10:32, 12 июня 2020

Накануне Дня России онлайн-ритейлеры заметили рост спроса на товары с национальной символикой

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались флаги, значки, футболки, а также пиротехника и историческая литература. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на пресс-службу компаний Wildberries и OZON.

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили всех граждан РФ с Днем России. Анатолий Иванишин сказал, что наша страна сегодня отмечает главный праздник.

В условиях пандемии День России в этом году проходит в необычном формате. Часть мероприятий перешла в онлайн. Мэр Москвы попросил жителей города оставаться дома и напомнил, что массовые мероприятия пока запрещены. На выступления он предложил смотреть по телевизору.



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