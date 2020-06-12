Накануне Дня России онлайн-ритейлеры заметили рост спроса на товары с национальной символикой

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались флаги, значки, футболки, а также пиротехника и историческая литература. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на пресс-службу компаний Wildberries и OZON.

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили всех граждан РФ с Днем России. Анатолий Иванишин сказал, что наша страна сегодня отмечает главный праздник.

В условиях пандемии День России в этом году проходит в необычном формате. Часть мероприятий перешла в онлайн. Мэр Москвы попросил жителей города оставаться дома и напомнил, что массовые мероприятия пока запрещены. На выступления он предложил смотреть по телевизору.