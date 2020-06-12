Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к России из-за статистики по коронавирусу

Об этом в разговоре с радиостанцией Бизнес ФМ сказала представитель организации в нашей стране Мелита Вуйнович. Она отметила, что Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, а директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн не имеет опыта в работе со статистикой. Накануне он назвал эпидемиологическую ситуацию в нашей стране необычной и сложной для понимания — Россия находится на третьем месте по числу зараженных и лишь на 13-м по смертям от коронавируса.
2020-06-12T10:31:40+03:00
2020-06-12T10:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 12 июня 2020
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