Всемирная организация здравоохранения не имеет претензий к России из-за статистики по коронавирусу

Об этом в разговоре с радиостанцией Бизнес ФМ сказала представитель организации в нашей стране Мелита Вуйнович. Она отметила, что Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, а директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн не имеет опыта в работе со статистикой. Накануне он назвал эпидемиологическую ситуацию в нашей стране необычной и сложной для понимания — Россия находится на третьем месте по числу зараженных и лишь на 13-м по смертям от коронавируса.