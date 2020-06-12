УЕФА приняло решение о том, что еврокубковый сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет доигран

УЕФА приняло решение о том, что еврокубковый сезон, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, будет доигран.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов, начиная со стадии четвертьфинала, будет завершен в формате «Финала восьми» в Лиссабоне. Об этом со ссылкой на источники в УЕФА сообщает Sky Sport Italy. Напомним, что путёвки в четвертьфинал турнира уже завоевали «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». Ещё четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре ответных матча 1⁄ 8 финала. Эти встречи будут сыграны, как и планировалось, на стадионах хозяев.

Лига Европы будет доиграна по той же системе, матчи с участием 8-ми клубов примет один из немецких городов.

Кроме того, руководители УЕФА определились и с местом проведения матча за Суперкубок. Он пройдет в столице Венгрии Будапеште.

Накануне УЕФА сообщил, что примет решение по датам и месту проведения финала на заседании исполкома 17 июня.