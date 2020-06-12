Сотрудники администрации президента в понедельник вернутся с удаленной работы в свои кабинеты

Это касается большинства чиновников.

Чиновники переходят на обычный режим работы, поскольку в Москве сняли соответствующие ограничения. Об этом сайту РБК рассказали источники близкие к Кремлю и в администрации президента. Официально эту информацию пока не подтвердили. В то же время часть сотрудников администрации президента уже с 8 июня работают не удаленно. На дистанционный формат их перевели 30 марта, в первую очередь это коснулось тех, кто старше 60 лет и чьи обязанности позволяют работать из дома. Решение было принято после того как в обращении к россиянам президент Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, торговых центров и других мест, где обычно одновременно собирается много людей.

Большинство ограничений в Москве сняли во вторник, в том числе, пропускной режим.