США в проекте оборонного бюджета на следующий год сделали акцент на стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем

Документ принял профильный комитет Сената.

В оборонный бюджет США заложили больше семисот миллиардов долларов. В документе сенаторы предлагают продлить запрет на передачу России ракетных технологий и интеграцию системы противоракетной обороны США с аналогичными системами России и Китая. Вашингтон также намерен сохранить программу по усилению военного присутствия США в Европе, направленную против Москвы. Дополнительные подразделения американских военных останутся на континенте в режиме ротации, говорится в документе, размещённом на сайте комитета Сената по вооружённым делам. Останется в силе запрет на военное сотрудничество с Россией и любые действия, которые признавали бы суверенитет над Крымом. В проект бюджета также включили требование к властям США отчитываться о поддержке Россией расистов в мире. В документе также идет речь о необходимости сдерживания Китая, на эти цели выделят почти полтора миллиарда долларов, уточняет агентство ТАСС. Проект оборонного бюджета поддержали 25 членов комитета по вооружённым делам, против были двое. Теперь документ рассмотрит весь состав верхней палаты конгресса.

Из средств, заложенных в военный бюджет, сенаторы предлагают направить 250 миллионов долларов на помощь Украине. Ещё порядка полусотни миллионов долларов — на разработку вакцины от коронавируса.