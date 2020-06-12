Японская компания Sony представила внешний вид игровой приставки Playstation 5. Консоль будет доступна в двух версиях – базовой и Digital Edition без привода для дисков. Также были представлены зарядная станция для геймпада, беспроводные наушники, НD-камера и пульт дистанционного управления. Дата старта продаж и стоимость приставки будут анонсированы позже.