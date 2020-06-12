ООН нашла иранский след в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Соответствующий вывод был сделан на основе анализа обломков крылатых ракет, — сообщается в докладе генерального секретаря Антониу Гутерриша Совету безопасности. С документом ознакомилось агентство Reuters.

Крупнейшие предприятия компании Saudi Aramco были атакованы в сентябре прошлого года. Ответственность за нападение на себя взяли хуситы. Из-за взрывов добыча нефти сократилась почти на 6 миллионов баррелей в сутки. Соединенные Штаты обвинили в атаках Иран и ввели санкции.