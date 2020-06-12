Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам. В документе, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, в частности, говорится о запрете продавать упавшие на пол продукты, взвешивать на весах продукты без упаковки и торговать надрезанными дынями и арбузами. Новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение заболеваний.
2020-06-12T09:32:50+03:00
2020-06-12T09:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 12 июня 2020
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