Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам. В документе, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, в частности, говорится о запрете продавать упавшие на пол продукты, взвешивать на весах продукты без упаковки и торговать надрезанными дынями и арбузами. Новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение заболеваний.