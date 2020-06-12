Власти Подмосковья снимают большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

Согласно плану утвержденному региональным правительством, с сегодняшнего дня возобновляется работа летних веранд, кафе и ресторанов, а с понедельника откроются музеи, начнут действовать социальные карты жителя Московской области, а поликлиники перейдут на обычный режим работы. С 25-го июня возобновятся торговля и сфера услуг без ограничений по площади.
2020-06-12T09:31:30+03:00
2020-06-12T09:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 12 июня 2020
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