Москвичи сегодня прощаются с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным

Отпевание Анатолия Трушкина по информации Центрального дома литераторов состоится в Храме Всемилостивого спаса в Митино. Адрес храма – Пятницкое шоссе, дом 5.

Сбор строго в 11.30. На входе в храм охрана может попросить документы, поскольку в столице еще довольно сложная эпидемиологическая обстановка. По словам дочери писателя Натальи, читатели смогут попрощаться с Анатолием Трушкиным с часу по полудни. Писатель скончался в 52-ой московской больнице, куда был госпитализирован месяц назад с коронавирусной инфекцией, болезнь протекала в тяжелой форме, он был помещен в реанимационное отделение и был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких, но организм не смог побороть недуг.

Анатолий Трушкин скончался 10 июня на 79-ом году жизни.