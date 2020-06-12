Z Архив новостей новости
5 5 6 344
09:04, 12 июня 2020

Власти Великобритании рассматривают возможность повышения налогов для богатых граждан

Министерство финансов обсуждает с банками разные варианты того, как самые состоятельные поданные могут помочь королевству в период пандемии – об этом сообщает агентство Рейтер. В частности, предлагается обязать их выплатить «пакеты помощи» в связи с коронавирусом.

Отмечается, что дефицит бюджета Великобритании из-за дополнительных расходов и сокращения сборов может превысить 130 миллиардов фунтов стерлингов. При этом самые богатые люди страны во время пандемии наоборот, только приумножили свои капиталы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Елизавета Пескова блогер

Такие ситуации ещё больше разжигают межрасовые конфликты Нельзя так травить человека и лишать его возможности работать за ТАКУЮ фразу, только потому что он не знал, что где-то это считается воплощением зла…

5 126 6 26550 05.06
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 655 6 69168 05.06
Блоги

На голосовании по поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита…

5 80 6 10578 08.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дела особого назначения США за четыре года президентства Трампа погрузились в состояние гражданской войны. Условная гильотина ждёт своих жертв, чтобы чуть позже изрубить и тех, кто первым встал у спусковой рукоятки…

5 104 6 14425 07.06
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разбор популярных расистских штампов То, что к протестам прибилось немного подонков, воспользовавшихся ситуацией, чтобы громить и грабить, не должно затенять суть…

5 167 6 25521 08.06
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Глеб Жеглов и Володя Шарапов Обсуждая судьбу парня, которого в Екатеринбурге убили росгвардейцы, один человек написал, что, мол, он был преступником, и что же, как говорил Глеб Жеглов, ему теперь талоны на усиленное питание выдавать?...

5 44 6 7244 11.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 270 6 45537 06.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Одноразовое обнуление и его возможные последствия для российских граждан и страны Это крупнейшая в новейшей истории России девальвация правовой системы, причем в ее ключевых положениях…

5 42 6 7405 07:12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Представления об Америке очень искажены Среди многих белых есть понимание, что темнокожий, вставая утром, испытывает страх, когда он выйдет на улицу и сядет в автомобиль, его все равно остановят, ему все равно предъявят обвинения те, которые иногда белому не предъявят…

5 75 6 13734 11.06
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Протесты в Нью-Йорке Я все это рассказываю не для того, чтобы у вас сформировалось плохое мнение о темнокожем населении города Нью-Йорка. Совсем нет!!..

5 41 6 7700 09.06
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Путинцы – абсолютные продолжатели приватизаторов С правым флангом нам разговаривать не о чем. Правый фланг – это Чубайс, люди, которые ответственны за приватизацию, гибель и уничтожение нашей страны…

5 42 6 24125 05.06
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Это очень плохой вариант голосования. Я против того, чтобы голосовать сейчас, когда еще не побеждена эпидемия. Здесь масса причин для того, чтобы проголосовать против…

5 48 6 16978 05.06
#слушать 36:26 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 317 6 63144 06.06
Блоги

Фото дня

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США Цветных людей обманывает система. Белая система. Как прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу…

5 46 6 9488 06.06
Голосование
Правильно ли, что Ефремова отпустили под домашний арест?
5 29 6 6479 10.06
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Генералы изобразительных искусств Также обвинение предоставило результаты ряда экспериментов, которые окончательно опровергли последнюю из версий Кремля…

5 296 6 65654 11.06

Популярное за неделю

Новости

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Актер Михаил Ефремов остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков Актер устроил аварию в центре Москвы врезавшись на своем джипе в автофургон «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров погиб…

5 7 6 9280
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Засуньте молодых, здоровых, мающихся от безделья мужиков в ограниченное пространство на карантин в социальное жилье на несколько квадратных метров — и на выходе вы получите медаль «За взятие Миннеаполиса»...

5 175 6 94788 06.06
#слушать 49:37 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 270 6 45537 06.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Обличителям Ефремова У нас, либерастов, как вы изящно выражаетесь, конечно, тоже всякое бывает, но среди моих друзей, например, нет ни одного человека с алкогольной или наркотической зависимостью. Как нет и ни одного, кто бы садился пьяный за руль…

5 482 6 407029 10.06
Блоги

+ Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа…

5 321 6 134026 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8568058
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4515248

Сегодня в эфире