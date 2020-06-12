Власти Великобритании рассматривают возможность повышения налогов для богатых граждан

Министерство финансов обсуждает с банками разные варианты того, как самые состоятельные поданные могут помочь королевству в период пандемии – об этом сообщает агентство Рейтер. В частности, предлагается обязать их выплатить «пакеты помощи» в связи с коронавирусом.

Отмечается, что дефицит бюджета Великобритании из-за дополнительных расходов и сокращения сборов может превысить 130 миллиардов фунтов стерлингов. При этом самые богатые люди страны во время пандемии наоборот, только приумножили свои капиталы.