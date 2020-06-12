У Всемирной организации здравоохранения нет претензий к России из-за статистики смертности. Об этом сказала представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович. До этого в организации звучали другие заявления.

Россия по числу заражённых коронавирусом на третьем месте, но по количеству умерших от новой инфекции только на 13-м. Низкие показатели смертности необычные, признала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в интервью радио Business FM. В то же время она отметила, что огромные возможности тестирования позволили России хорошо понимать, что происходит с эпидемией. По словам Вуйнович почти сто процентов вскрытий тел умерших позволяет давать такие цифры. По официальным данным в нашей стране от коронавируса за все время пандемии умерли немногим больше шести тысяч пятисот человек.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан ранее назвал российскую статистику «сложной для понимания». Впрочем, как считает Вуйнович, у него нет опыта в этой области экспертизы. Организация пока обращает внимание только на статистику, другие факторы рассмотрят позже.

Ранее Financial Times и New York Times сообщали, что смертность в Москве и Санкт-Петербурге, связанная с коронавирусом, в апреле может на 70% превышать официальную статистику. Журналисты сравнили общую смертность в прежние годы и тот же показатель месяца в двух городах. МИД России потребовал опровержений.

По данным департамента здравоохранения Москвы в мае в столице умерло более пяти тысяч человек с коронавирусом. В качестве основной причины смерти новая инфекция была указана у примерно половины заражённых.