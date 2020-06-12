Министр иностранных дел КНДР снова охарактеризовал отношения Пхеньяна и Вашингтона как безнадежные

Заявление главы внешнеполитического ведомства Ли Сон Гвон приурочено ко второй годовщине встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, состоявшейся в Сингапуре. Тогда на саммите были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова. «Прошло 732 дня, — отметил министр, но надежда на улучшение отношений между странами теперь сменилась отчаянием».