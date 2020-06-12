Россия, по мнению США, спровоцировала турецкую интервенцию Ливии

Госдепартамент обвинил Москву во вмешательстве в дела североафриканской страны. Сюда, по данным Вашингтона, перебрасывается военная техника, оружие и наемники из группы Вагнера. Российские власти, в свою очередь, неоднократно отрицали военное присутствие в Ливии.

С 2011 года в стране не прекращается гражданская война. Конфликт обострился в прошлом году, когда мятежный фельдмаршал Халифа Хафтар двину войска на Триполи, где заседает Правительство национального согласия, признанное международным сообществом.