Федеральная антимонопольная служба отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

На сайте ведомства это объясняется тем, что сделка приведет к ухудшению условий конкуренции на рынке, так как совокупная доля двух сервисов такси вырастет до 70%. Это сузит возможность выбора агрегаторов для водителей и пассажиров.

В свою очередь в компании «Везет» с подсчетом ФАС не согласились. В заявлении сервиса, которое приводит агентство «РИА Новости» сказано, что согласно десяти исследованиям, в том числе проведенным и Аналитическим центром самой ФАС, в результате объединения аргегаторы заняли бы не более половины рынка.