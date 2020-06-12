Министерство финансов впервые за долгое время не раскрыло долю дефицита бюджета в ВВП

Как отмечает газета РБК, в мае дефицит казны превысил 650 миллиардов рублей, перекрыв почти в три раза профицит от всех предыдущих месяцев этого года. В первую очередь это связано с падением доходов на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии.

В начале июня источники агентства Рейтер рассказали, что в правительство рассматривало возможность полного засекречивания негативной макроэкономической статистики за апрель, однако под влиянием неких высокопоставленных чиновников от этой идеи отказались и стали публиковать данные в более позднее время суток.