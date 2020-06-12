Голливуду с сегодняшнего дня разрешено возобновить съемки фильмов

Они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

О том, что ведущие киностудии Голливуда могут приступить к съемкам после многомесячного перерыва, стало известно буквально накануне. О введении послаблений сообщила глава управления общественного здравоохранения калифорнийского округа Лос-Анджелес. Она подчеркнула, что всем придется следовать протоколам, связанным с безопасностью во время эпидемии — носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщалось, кинотеатры пока открывать не спешат. При этом власти Калифорнии говорили о том, что они могут вскоре возобновить работу при условии заполнения лишь на четверть. Кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта из-за эпидемии, которая остановила и съемки кино. Как отмечает агентство Reuters, производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу, как ожидается, не возобновится до сентября. По оценкам экспертов пандемия будет стоить им миллиарды долларов.

Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 2 миллиона. Соединенные Штаты по-прежнему с отрывом обгоняют по этому показателю другие страны.