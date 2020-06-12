В нашей стране сегодня отмечается День России

В этот день ровно 30 лет назад была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».

В День России, несмотря на некоторые сохраняющиеся ограничения по коронавирусу, в Кремле пройдет первое с конца марта большое мероприятие в очном формате. Президент Владимир Путин наградит звездами Героя труда руководителя Института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и худрука Малого Театра Юрия Соломина. По данным агентства «Интерфакс», на церемонии будут присутствовать не только глава государства, но и гости. Торжественный прием, впрочем, по последним сведениям, из-за угрозы коронавируса решено было отменить.

В отсутствие же концертов и массовых гуляний многие мероприятия ко Дню России пройдут дистанционно или в виде флешмобов. Так, во многих городах власти призывают участвовать в акции «Окна России» и украсить их триколором к предстоящему празднику. Другой подобный флешмоб заключается в исполнении гимна. Также во многих городах волонтеры будут раздавать ленточки с российским флагом. А вот от салюта ко Дню России в некоторых регионах решили отказаться. На этот шаг пошли, например, в Перми, Саранске и Уфе.

По данным прошлогоднего опроса фонда «Общественное мнение», лишь половина россиян правильно ответила на вопрос о названии праздника. Примерно столько же признались, что относятся ко Дню России как к дополнительному выходному.