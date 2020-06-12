РБК: Минфин впервые за 11 лет не раскрыл важнейший экономический показатель

На это обратило внимание издание РБК.

Финансовое ведомство не представило данные по доле дефицита бюджета в российской экономике. На их основе можно было бы рассчитать изменение номинального ВВП. Из отчёта Минфина издание РБК сделало вывод, что в прошлом месяце дефицит федерального бюджета превысил 650 миллиардов рублей, перекрыв почти в 3 раза профицит предыдущих месяцев этого года. К этому привело обвальное сокращение доходов в мае на фоне кризиса из-за коронавируса — более чем в 2,5 раза по сравнению с апрелем. Почти втрое по сравнению с тем же месяцем снизились расходы бюджета, отмечает издание. Минфин не стал комментировать прекращение публикации отношения дефицита-профицита к ВВП. РБК уточняет, что в кризисном 2009м году Минфин тоже не раскрывал этот показатель. Тогда ведомство объяснило это тем, что не получило данных от министерства экономики. Ранее агентство Рейтер отмечало, что Минфин с задержкой опубликовал данные и оценки по экономике за май. По данным источников СМИ это сделали с целью меньше афишировать негативные цифры.

Ранее другое ведомство — Росстат удалило данные о смертности в апреле. На это обратил внимание журналист Михаил Зеленский. Он успел скопировать таблицу до того как её удалили и выложил у себя в фейсбуке. По данным Росстата общая смертность в апреле по сравнению с тем же показателем прошлого года снизилась почти на 3 процента.