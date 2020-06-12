Z Архив новостей новости
5 0 6 12
06:11, 12 июня 2020

В Италии после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновляется футбольный сезон

Сегодня определится первый финалист Кубка страны. Афиша полуфинальных кубковых баталий в Италии впечатляет. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» — против «Интера».

Сегодня «Юве» в ответном матче будет принимать «Милан». Первая игра соперников завершилась вничью 1-1. Тогда «Старой Синьоре» удалось уйти от поражения в самой концовке. Пенальти реализовал Криштиану Роналду. А вот до этого «Ювентус» обыгрывал «Милан» на протяжении девяти матчей кряду. Ответная игра кубкового полуфинала начнется в Турине в 22 часа и будет показана по «Матч ТВ».

Второй финалист Кубка Италии определится завтра. «Наполи» будет принимать «Интер». В первом матче неаполитанцы на выезде оказались сильнее 1-0.
Чемпионат страны возобновится в итальянской Серии А 20 июня.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 655 6 68983 05.06
Блоги

На голосовании по поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита…

5 80 6 10535 08.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Дела особого назначения США за четыре года президентства Трампа погрузились в состояние гражданской войны. Условная гильотина ждёт своих жертв, чтобы чуть позже изрубить и тех, кто первым встал у спусковой рукоятки…

5 104 6 14366 07.06
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разбор популярных расистских штампов То, что к протестам прибилось немного подонков, воспользовавшихся ситуацией, чтобы громить и грабить, не должно затенять суть…

5 166 6 25412 08.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 268 6 45376 06.06
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Представления об Америке очень искажены Среди многих белых есть понимание, что темнокожий, вставая утром, испытывает страх, когда он выйдет на улицу и сядет в автомобиль, его все равно остановят, ему все равно предъявят обвинения те, которые иногда белому не предъявят…

5 75 6 13242 11.06
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Глеб Жеглов и Володя Шарапов Обсуждая судьбу парня, которого в Екатеринбурге убили росгвардейцы, один человек написал, что, мол, он был преступником, и что же, как говорил Глеб Жеглов, ему теперь талоны на усиленное питание выдавать?...

5 40 6 7065 11.06
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Протесты в Нью-Йорке Я все это рассказываю не для того, чтобы у вас сформировалось плохое мнение о темнокожем населении города Нью-Йорка. Совсем нет!!..

5 41 6 7683 09.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Чувство вины — самое серьезное оружие вора То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех…

5 386 6 75685 05.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 317 6 63134 06.06
Блоги

Фото дня

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США Цветных людей обманывает система. Белая система. Как прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу…

5 46 6 9485 06.06
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Такие ситуации ещё больше разжигают межрасовые конфликты Нельзя так травить человека и лишать его возможности работать за ТАКУЮ фразу, только потому что он не знал, что где-то это считается воплощением зла…

5 126 6 26545 05.06
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Генералы изобразительных искусств Также обвинение предоставило результаты ряда экспериментов, которые окончательно опровергли последнюю из версий Кремля…

5 282 6 61815 11.06
Голосование
Правильно ли, что Ефремова отпустили под домашний арест?
5 29 6 6459 10.06
Блоги

+ В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II в рамках борьбы с расизмом В Бельгии снесли памятник королю Леопольду II в рамках борьбы с расизмом Это было сделано на фоне протестов, развернувшихся в США, а потом и во многих других странах…

5 33 6 7289 10.06
8читать ;смотреть
Голосование
Своевременно ли снятие ограничений в Москве?
3272684
5 43 6 9627 08.06

Популярное за неделю

Новости

Суд в Москве арестовал бизнесмена из т. н. «списка Титова» Дмитрия Зотова Он прилетел в Москву из Риги 10 июня…

5 0 6 1343
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Засуньте молодых, здоровых, мающихся от безделья мужиков в ограниченное пространство на карантин в социальное жилье на несколько квадратных метров — и на выходе вы получите медаль «За взятие Миннеаполиса»...

5 175 6 94685 06.06
#слушать 49:37 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 268 6 45376 06.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Обличителям Ефремова У нас, либерастов, как вы изящно выражаетесь, конечно, тоже всякое бывает, но среди моих друзей, например, нет ни одного человека с алкогольной или наркотической зависимостью. Как нет и ни одного, кто бы садился пьяный за руль…

5 480 6 403449 10.06
Блоги

+ Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа…

5 321 6 133993 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8568036
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4515028

Сегодня в эфире