В Италии после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновляется футбольный сезон

Сегодня определится первый финалист Кубка страны. Афиша полуфинальных кубковых баталий в Италии впечатляет. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» — против «Интера».

Сегодня «Юве» в ответном матче будет принимать «Милан». Первая игра соперников завершилась вничью 1-1. Тогда «Старой Синьоре» удалось уйти от поражения в самой концовке. Пенальти реализовал Криштиану Роналду. А вот до этого «Ювентус» обыгрывал «Милан» на протяжении девяти матчей кряду. Ответная игра кубкового полуфинала начнется в Турине в 22 часа и будет показана по «Матч ТВ».

Второй финалист Кубка Италии определится завтра. «Наполи» будет принимать «Интер». В первом матче неаполитанцы на выезде оказались сильнее 1-0.

Чемпионат страны возобновится в итальянской Серии А 20 июня.