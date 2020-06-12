Премьер-министр Италии даст показания по делу о действиях властей в ходе распространения эпидемии коронавируса

Жалобу подали родственники погибших от инфекции в Бергамо. Джузеппе Конте считает своим долгом рассказать следователям обо всех известных ему фактах. Об этом премьер-министр сказал два дня назад, подтвердив, что даст показания.

Кроме него в качестве свидетелей планируется опросить министров здравоохранения и внутренних дел. Им предстоит ответить на вопросы о том, как принимались решения об объявлении так называемой «красной зоны» в городах страны после выявления случаев заражения.

Провести расследование потребовали родственники жертв коронавируса в провинции Бергамо, которые считают, что власти слишком поздно ввели карантин в городах Альцано и Нембро — там первые инфицированные появились в середине февраля.

В жалобе подчеркивается, что людям отказывали в госпитализации, пока у них не появлялись серьезные проблемы с дыханием. Родные жертв назвали происходившее «массовым жертвоприношением». Центральные и местные власти перекладывают ответственность за промедление с введением карантина друг на друга.

Провинция Бергамо стала одной из самых пострадавших в Италии. Всего в стране зафиксировано боле 230 тысяч заболевших.