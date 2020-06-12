Республиканцы выдвинут Дональда Трампа кандидатом в президенты США в штате Флорида.

Как говорится в заявлении председателя Нацкомитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, действующий президент объявит о том, что согласен на выдвижение в городе Джексоннвилле. Когда именно это произойдет, Макдэниел не уточнила. Ранее ожидалось, что Трампа назовут кандидатом в президенты на Национальном съезде Республиканцев 24-27 августа в Северной Каролине, но власти этого штата из-за коронавируса отказались проводить мероприятие.
2020-06-12T05:15:55+03:00
2020-06-12T05:16:00+03:00
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05:15, 12 июня 2020
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