Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.

В поздравлении говорится что принятая 30 лет назад Декларация о государственном суверенитете признает «демократические устремления и суверенитет народа России», а также историю, культуры и традиции жителей. Кроме того, документ обеспечил права и равную защиту граждан, а также готовность россиян жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами.
2020-06-12T05:13:36+03:00
2020-06-12T05:13:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 12 июня 2020
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