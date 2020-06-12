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05:13, 12 июня 2020

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.

В поздравлении говорится что принятая 30 лет назад Декларация о государственном суверенитете признает «демократические устремления и суверенитет народа России», а также историю, культуры и традиции жителей. Кроме того, документ обеспечил права и равную защиту граждан, а также готовность россиян жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами.



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