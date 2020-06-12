Ни сегодня, в День России, ни 24 июня в день парада Победы массовых мероприятий в Москве не будет.

Об этом в федеральном телеэфире напомнил жителям мэр столицы Сергей Собянин. Он рекомендовал москвичам и гостям города оставаться дома и смотреть официальные мероприятия по телевизору. При этом режим изоляции в Москве отменен с 9 июня. Это связывают с предстоящим 1 июля голосованием по поправкам к Конституции. Как сообщал портал «Медуза», решение об ускоренном снятии карантина принимал лично Владимир Путин, который «убедил» в необходимости сделать это мэра Сергея Собянина.