Профсоюз «Учитель» заявил о принуждении педагогов к голосованию по поправкам в Конституцию.

Как сообщается на сайте организации, руководство некоторых образовательных учреждений требует от учителей зарегистрироваться на электронных сервисах для голосования, поддержать их и прикрепиться к определенному участку. Принуждение к голосованию незаконно, — напоминает профсоюз. Между тем, глава ЦИК Элла Памфилова накануне заявила, что ни одно сообщение о принуждении к электронному голосованию не подтвердилось.
2020-06-12T05:09:30+03:00
2020-06-12T05:09:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 12 июня 2020
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