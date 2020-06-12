Профсоюз «Учитель» заявил о принуждении педагогов к голосованию по поправкам в Конституцию.

Как сообщается на сайте организации, руководство некоторых образовательных учреждений требует от учителей зарегистрироваться на электронных сервисах для голосования, поддержать их и прикрепиться к определенному участку. Принуждение к голосованию незаконно, — напоминает профсоюз. Между тем, глава ЦИК Элла Памфилова накануне заявила, что ни одно сообщение о принуждении к электронному голосованию не подтвердилось.