Минфин впервые за 15 лет не раскрыл данные о дефиците бюджета к ВВП в мае.

Как отмечает РБК, комментировать прекращение публикации этих сведений в министерстве не стали. В мае дефицит бюджета составил 655 млрд рублей, что почти в три раза превышает профицит предыдущих четырех месяцев. Как отмечает издание, это в первую очередь связано с падением доходов на фоне кризиса из-за коронавируса. По сведения агентства Reuters, чиновники правительства хотели полностью засекретить негативную макроэкономическую статистику за апрель, но отказались от этой идеи начав публиковать данные в более позднее время суток.
2020-06-12T05:06:58+03:00
2020-06-12T05:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 12 июня 2020
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