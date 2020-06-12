Минфин впервые за 15 лет не раскрыл данные о дефиците бюджета к ВВП в мае.

Как отмечает РБК, комментировать прекращение публикации этих сведений в министерстве не стали. В мае дефицит бюджета составил 655 млрд рублей, что почти в три раза превышает профицит предыдущих четырех месяцев. Как отмечает издание, это в первую очередь связано с падением доходов на фоне кризиса из-за коронавируса. По сведения агентства Reuters, чиновники правительства хотели полностью засекретить негативную макроэкономическую статистику за апрель, но отказались от этой идеи начав публиковать данные в более позднее время суток.