Власти Москвы с 25 июня запустят программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов».

Она предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг. Единственное условие — нужно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы. Каждый проголосовавший москвич получит цифровой код, который необходимо будет в дальнейшем активировать.