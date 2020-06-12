Власти Москвы с 25 июня запустят программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов».

Она предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг. Единственное условие — нужно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы. Каждый проголосовавший москвич получит цифровой код, который необходимо будет в дальнейшем активировать.
2020-06-12T04:09:41+03:00
2020-06-12T04:09:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658990-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...