Адвоката Константина Скрыпника проверят на причастность к инсценировке похищения сына.

Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат задержанного в рамках дела Эдуарда Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер. По его словам, в доме Скрыпника прошел обыск. Следователи устанавливают причастность адвоката к подделке сообщений с угрозами в свой адрес и своей семьи. Об исчезновении 17-летнего сына Скрыпник сообщил в полицию 5 июня. Позже подростка нашли в поле под Ногинском связанным и в наручниках. Сам он утверждает, что его более суток держали в подвале. Скрыпник связывал похищение сына со своим участием в качестве свидетеля в деле банды Аслана Гагиева.