Адвоката Константина Скрыпника проверят на причастность к инсценировке похищения сына.

Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат задержанного в рамках дела Эдуарда Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер. По его словам, в доме Скрыпника прошел обыск. Следователи устанавливают причастность адвоката к подделке сообщений с угрозами в свой адрес и своей семьи. Об исчезновении 17-летнего сына Скрыпник сообщил в полицию 5 июня. Позже подростка нашли в поле под Ногинском связанным и в наручниках. Сам он утверждает, что его более суток держали в подвале. Скрыпник связывал похищение сына со своим участием в качестве свидетеля в деле банды Аслана Гагиева.
2020-06-12T04:08:23+03:00
2020-06-12T04:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 12 июня 2020
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