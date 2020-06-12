Суд в Москве арестовал бизнесмена из т.н. «списка Титова» Дмитрия Зотова.

Как передает РБК он прилетел в Москву из Риги 10 июня. В России он проходит по делу о мошенничестве, ему вменяется крупное хищение. Против ареста предпринимателя выступала прокуратура. В список бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 2018 году вошли около полусотни бизнесменов, которые на тот момент находились за границей, опасаясь уголовного преследования в России. Титов гарантировал фигурантам списка возможность вернуться и не попасть в СИЗО на время рассмотрения их дел до вынесения приговора. Между тем, уже первый участник списка Титова, вернувшийся в Россию, Андрей Каковкин, в прошлом году года получил три года колонии.