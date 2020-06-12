Египет планирует с 1 июля возобновить внутреннее и частично международное авиасообщение.

Как рассказал госминистр информации Усама Хейкаль, восстановление туристической отрасли прежде всего коснется провинций, в наименьшей степени затронутых коронавирусом. Это курорты Южного Синая, провинций Красное море и Матрух . При этом перечень стран, для которых могут быть открыты воздушные границы, не уточняется.