Египет планирует с 1 июля возобновить внутреннее и частично международное авиасообщение.

Как рассказал госминистр информации Усама Хейкаль, восстановление туристической отрасли прежде всего коснется провинций, в наименьшей степени затронутых коронавирусом. Это курорты Южного Синая, провинций Красное море и Матрух . При этом перечень стран, для которых могут быть открыты воздушные границы, не уточняется.
2020-06-12T03:13:34+03:00
2020-06-12T03:13:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 12 июня 2020
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