Американские сенаторы предлагают включить в военный бюджет $44 млн на вакцину от коронавируса.

Об этом говорится в документе на сайте комитета по делам вооруженных сил верхней палаты американского Конгресса. Законопроект включает положения о том, как страна будет реагировать на будущие пандемии и как обеспечить текущее реагирование. Накануне оборонный комитет Сената проголосовал за проект военного бюджета в размере 740,5 млрд долларов. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты.
2020-06-12T03:12:12+03:00
2020-06-12T03:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 12 июня 2020
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