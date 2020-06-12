Американские сенаторы предлагают включить в военный бюджет $44 млн на вакцину от коронавируса.

Об этом говорится в документе на сайте комитета по делам вооруженных сил верхней палаты американского Конгресса. Законопроект включает положения о том, как страна будет реагировать на будущие пандемии и как обеспечить текущее реагирование. Накануне оборонный комитет Сената проголосовал за проект военного бюджета в размере 740,5 млрд долларов. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты.