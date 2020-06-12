В этом году из-за коронавируса Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. При этом он сослался на рекомендации местного управления Роспотребнадзора. Крупнейший российский фестиваль рок-музыки под открытым небом проводится с 1999 года, а с 2004 года проходит в Тверской области в июле. В Тверской области на сегодняшний день 2300 заболевших коронавирусом, 49 человек умерли.