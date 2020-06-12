В этом году из-за коронавируса Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. При этом он сослался на рекомендации местного управления Роспотребнадзора. Крупнейший российский фестиваль рок-музыки под открытым небом проводится с 1999 года, а с 2004 года проходит в Тверской области в июле. В Тверской области на сегодняшний день 2300 заболевших коронавирусом, 49 человек умерли.
2020-06-12T03:09:26+03:00
2020-06-12T03:09:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 12 июня 2020
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