ЦИК не подтверждает принуждение бюджетников к электронному голосованию по поправкам в Конституцию.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в основном все рассмотренные случаи оказались фейками и ни одно заявление пока не подтвердилось». «Но это не значит, что их не может быть», — признала Памфилова в интервью ИФ. Глава ЦИК также выступила против анонимности людей, сообщающих о принуждении.
2020-06-12T03:08:14+03:00
2020-06-12T03:08:18+03:00
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03:08, 12 июня 2020
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