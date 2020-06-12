ЦИК не подтверждает принуждение бюджетников к электронному голосованию по поправкам в Конституцию.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, в основном все рассмотренные случаи оказались фейками и ни одно заявление пока не подтвердилось». «Но это не значит, что их не может быть», — признала Памфилова в интервью ИФ. Глава ЦИК также выступила против анонимности людей, сообщающих о принуждении.