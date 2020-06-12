Второй очаг коронавируса среди вахтовиков выявлен в Карелии.

Как сообщил во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, в компании «Высококачественные автомобильные дороги» в Сортавальском районе заразился 51 работник. Первый очаг среди вахтовиков в Карелии был выявлен на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе — более 70 случаев заражения. По данным регионального штаба, с начала пандемии в Карелии выявили 702 случая заражения коронавирусом, пять пациентов умерли