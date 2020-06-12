Владимир Путин сегодня проведет первое с конца марта большое мероприятие в очном режиме.

В Кремле он вручит золотые звезды героям труда России. Сегодня же президент примет участие в церемонии подъема государственного флага России на Поклонной горе. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в этом году не будет традиционного приема в Кремле по случаю Дня России. Не появится президент и на праздничном концерте на Красной площади вечером.