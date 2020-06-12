В Москве сегодня простятся с писателем-юмористом Анатолием Трушкиным.

По сведениям ИФ, отпевание состоится в 13:00 в храме Всемилостивого Спаса в Митино на Пятницкое шоссе. Похоронен писатель будет на Митинском кладбище. Анатолий Трушкин умер во вторник на 79-м году жизни в больнице, куда более месяца назад был доставлен с коронавирусной инфекцией.