Частная космическая компания «Спейс-экс» планирует завтра запустить очередные спутники связи.

Как говорится в Твиттере американской компании, это 58 спутников проекта Starlink и три аппарата Planet labs. Для запуска выделена ракета-носитель «Фэлкон-9», первая ступень которой ранее дважды использовалась для доставки грузов на МКС. Сеть Starlink сможет обеспечивать доступ в Интернет в любой точке Земли.
2020-06-12T02:12:23+03:00
2020-06-12T02:12:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 12 июня 2020
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