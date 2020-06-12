Частная космическая компания «Спейс-экс» планирует завтра запустить очередные спутники связи.

Как говорится в Твиттере американской компании, это 58 спутников проекта Starlink и три аппарата Planet labs. Для запуска выделена ракета-носитель «Фэлкон-9», первая ступень которой ранее дважды использовалась для доставки грузов на МКС. Сеть Starlink сможет обеспечивать доступ в Интернет в любой точке Земли.