Компания Microsoft объявила, что не будет поставлять полицейским технологию распознавания лиц.

Накануне Amazon на год запретила американской полиции пользоваться своей аналогичной технологией. За это время власти должны разработать законы, ужесточающие правила использования системы слежения. Еще один американский АйТи гигант IBM сообщил, что вообще не будет больше заниматься разработкой технологии распознавания лиц, так как выступает против «расового профилирования».